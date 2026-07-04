Il Marocco fa fuori il Canada e si qualifica per i quarti del Mondiale di calcio 2026.

A Houston la nazionale nordafricana ha battuto i canadesi per 3-0. Sugli scudi Ounahi, che rompe l’equilibrio al 50’ e poi raddoppia al minuto 82. Nel lunghissimo recupero concesso dall’arbitro inglese Oliver arriva il tris, calato Rahimi al 99’.

Ora il Marocco attende la vincente della sfida tra Francia e Paraguay. 

(Unioneonline)

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