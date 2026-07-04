calcio
04 luglio 2026 alle 21:04aggiornato il 04 luglio 2026 alle 21:07
Mondiali, il Marocco batte il Canada e vola ai quarti di finaleI nordafricani si qualificano grazie a una doppietta di Ounahi. In gol anche Rahimi. Finisce 3-0
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Il Marocco fa fuori il Canada e si qualifica per i quarti del Mondiale di calcio 2026.
A Houston la nazionale nordafricana ha battuto i canadesi per 3-0. Sugli scudi Ounahi, che rompe l’equilibrio al 50’ e poi raddoppia al minuto 82. Nel lunghissimo recupero concesso dall’arbitro inglese Oliver arriva il tris, calato Rahimi al 99’.
Ora il Marocco attende la vincente della sfida tra Francia e Paraguay.
(Unioneonline)
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