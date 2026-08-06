Sarà l'avvio brillante di preparazione da parte di Gigi Scotto, saranno i segnali positivi arrivati da Pennington anche come trequartista e da Sanat, fatto sta che la ricerca di un attaccante passa in secondo o addirittura terzo piano nei sondaggi di mercato della Torres. Lo ha detto chiaramente il tecnico Alfonso Greco al termine dell'amichevole vinta a Ossi per 3-1: "Le priorità non sono in attacco ma in altre zone del campo".

Facile intuire quali. la difesa anzitutto. Dopo la rinuncia a Fabriani e Biagetti e l'infortunio al neo acquisto Scaringi (frattura del quinto metatarso sinistro e stop per tre settimane) la difesa è una coperta corta. Tanto che contro l'Ossese, con Nunziatini fermo precauzionalmente, i difensori erano solo tre: Berto, Antonelli e Zanandrea. Nel secondo tempo, uscito Zanandrea, come braccetto sinistro ha dovuto giocare Liviero, che il ruolo lo sa fare bene, ma partendo arretrato non può sviluppare quelle accelerazioni con cross come fa da esterno di centrocampo.

Manca poi un altro esterno a centrocampo che possa giocare al posto di Zecca sulla fascia destra. Meglio ancora se si troverà un giocatore capace di muoversi in entrambe le corsie esterne.

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