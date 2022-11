Niente campionato, ma il Cagliari non si ferma. Rossoblù in campo anche questo pomeriggio, tra esercitazioni atletiche e tattiche, da ripetere domani, quando è in programma una doppia seduta di allenamento.

Assenti i nazionali Obert, Kourfalidis e Griger, sono tre i rossoblù ancora al lavoro in personalizzato. Pavoletti accelera i tempi e punta al rientro in gruppo all’inizio della prossima settimana, per poi giocarsi le sue carte nella trasferta di Frosinone. Ancora lontani dal rientro, invece, Goldaniga e Falco.

La settimana di lavoro si chiuderà sabato pomeriggio alle 15, con la partitella in famiglia contro la Primavera di Filippi. Liverani ruoterà tutti i rossoblù a disposizione. Sugli spalti attesi anche i tifosi: porte aperte solo agli abbonati, che potranno scaricare, fino a esaurimento, il tagliando sul sito o ritirarlo, sempre gratuitamente, nel Ticket Office di Piazza L’Unione Sarda.

