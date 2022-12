Brutte notizie per Alessandro Deiola. Il centrocampista di San Gavino, uscito anzitempo con il Perugia per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia, oggi è stato operato dal professor Santucci a Villa Stuart per la ricostruzione legamentosa della caviglia sinistra. Intervento riuscito, ma ora Deiola dovrà star fuori almeno 3 mesi.

Nel pomeriggio, intanto, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domenica a Palermo (inizio alle 18.45, non più alle 18). A riposo Di Pardo, ancora alle prese con l'affaticamento agli adduttori che lo ha costretto a saltare la gara col Perugia.

Sempre in personalizzato Mancosu e Rog, col croato che spera di recuperare in tempo per l'ultima partita dell'anno, quella del 26 dicembre col Cosenza. Regolarmente a lavoro, invece, Dossena, che ha smaltito la botta rimediata durante la rifinitura di sabato.

Mercoledì nuovo allenamento al mattino.

