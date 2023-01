Si è chiusa questa mattina la prima settimana di lavoro di Claudio Ranieri ad Asseminello. Il nuovo/vecchio tecnico del Cagliari continua nella sua fase di studio e oggi, dopo una serie di esercitazioni tecnico-atletiche, ha fatto disputare una partitella a tutto campo, sfruttando tutti i rossoblù a disposizione, integrando la formazione con alcuni Under 18.

Due le reti segnate, con il primo sigillo di Lapadula e la seconda di marca uruguaiana, con Pereiro utilizzato da jolly nelle due formazioni. Sempre in personalizzato Di Pardo (che spera di rientrare in tempo per la gara di sabato prossimo col Como), Mancosu e Rog. Allenamento di scarico programmato, invece, per Obert e Viola, che hanno così saltato la partitella.

La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì pomeriggio, con il conto alla rovescia che porterà alla sfida con il Como.

