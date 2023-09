Il Cagliari Calcio comunica i dirigenti e gli staff tecnici della divisione maschile del Settore Giovanile per la stagione 2023/24.

Confermato nel ruolo di Responsabile Bernardo Mereu, con Pierluigi Carta Direttore Sportivo e Organizzativo dell’intero vivaio. Roberto Muzzi è il Coordinatore tecnico dell’area agonistica Pro, che comprende Primavera e Under 18. Prosegue il lavoro di Oscar Erriu come Coordinatore tecnico dell’area agonistica con Under 16 e Under 15, oltre che per le squadre della pre-agonistica (Under 14 e Under 13).

L’Under 18 è guidata da Claudio Bellucci, al suo fianco l’allenatore in seconda Francesco Pisano. A completare lo staff Fabio Prinzis (preparatore dei portieri) e Giuseppe Allegra (preparatore atletico).

Riccardo Testoni siede sulla panchina dell’Under 17. A supportarlo il vice allenatore Federico Mezzorani e il collaboratore Luca Tradori, con Giuseppe Nioi preparatore dei portieri.

Under 16 nelle mani di Stefano Medda, affiancato da Sebastiano Porcu come vice e Luca Grussu come collaboratore. Il preparatore dei portieri è Andrea Vadilonga.

L’Under 15 è agli ordini di Federico Trudu, con accanto il vice Matteo Mancosu e il collaboratore Marco Melis. Manuel Caria è il preparatore dei portieri.

L’Under 14 è affidata a Davide Carrus. Con lui il vice Mirco Tocchi ed il preparatore atletico Mattia Boi.

L’Under 13 a Francesco Atzeni con il collaboratore Gabriele Porcu.

Antonio Fais completa l’organico dei preparatori atletici del Settore Giovanile e sarà dedicato al recupero infortuni.

L’area sanitaria, sotto la responsabilità generale del dottor Paolo Cugia, sarà composta dai medici Carlo Piredda, Lorenzo Cozzolino, Eugenia Arbus, e dai fisioterapisti Francesco Petruccioli, Andrea Soddu, Federico Neri, Leonardo Sergi, Marco Cabitza e Cristian Calianu.

«A tutto lo staff del Settore Giovanile, già al lavoro da qualche settimana, un caloroso in bocca al lupo per la nuova stagione», si legge in una nota della società.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata