José Luis Palomino oggi ha sostituito Yerry Mina come compagno di reparto di Sebastiano Luperto. Ma, rispetto al subentro (con gol) nove giorni fa contro il Torino, il difensore non è riuscito a evitare la sconfitta per 0-2: «Abbiamo perso per i dettagli, abbiamo fatto il pressing e il calcio che volevamo fare ma c’è mancato fare gol», dichiara il difensore argentino. «Dovevamo stare più attenti, però andiamo avanti: abbiamo un obiettivo in testa, lavoreremo per portare quello che vogliamo. Non credo sia stato un problema di stanchezza, come detto prima dovevamo pensare ai dettagli: sul secondo gol non abbiamo seguito l’uomo sulla fascia destra e Odgaard è stato bravo a calciare di prima. Questi sono i dettagli che cambiano la partita, dobbiamo lavorare e continuare a credere nella nostra idea».

Palomino è dispiaciuto per lo 0-2: «Sarebbe stato giusto fare un gol per quello che abbiamo creato. Dobbiamo continuare a credere in noi stessi, adesso ci prepareremo per la prossima partita a Roma con la Lazio, un’ottima squadra». Per lui novanta minuti oggi: «L’ultima volta è stato in Coppa Italia con la Cremonese, in campionato mi pare dall’aprile dell’anno scorso. Mi fa piacere giocare e aiutare la squadra, giocare ancora novanta minuti in Serie A. Però devo ancora migliorare: mi sento bene, ho voglia di aiutare e fare bene. C’è sempre grande margine di crescita, ma giocando più spesso migliorerò ancora».

© Riproduzione riservata