Serie A, il calendario dalla 13ª alla 22ª giornata: date e orari delle partite del CagliariDefinito anche il programma degli ottavi di Coppa Italia, dove i rossoblù affronteranno il Napoli
Cagliari da oggi fermo per la seconda sosta per le nazionali della stagione, dopo il pareggio per 1-1 di ieri a Udine, ma nel frattempo la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dalla tredicesima alla ventiduesima giornata di campionato. Ecco il programma dei rossoblù, che riprenderanno domenica 19 alle ore 15 in casa col Bologna.
Juventus-Cagliari sabato 29 novembre ore 18 (13ª giornata)
Cagliari-Roma domenica 7 dicembre ore 15 (14ª giornata)
Atalanta-Cagliari sabato 13 dicembre ore 20.45 (15ª giornata)
Cagliari-Pisa domenica 21 dicembre ore 12.30 (16ª giornata)
Torino-Cagliari sabato 27 dicembre ore 15 (17ª giornata)
Cagliari-Milan venerdì 2 gennaio ore 20.45 (18ª giornata)
Cremonese-Cagliari giovedì 8 gennaio ore 18.30 (19ª giornata)
Genoa-Cagliari lunedì 12 gennaio ore 20.45 (20ª giornata)
Cagliari-Juventus sabato 17 gennaio ore 20.45 (21ª giornata)
Fiorentina-Cagliari sabato 24 gennaio ore 18 (22ª giornata)
Definito inoltre il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Cagliari giocherà al Maradona col Napoli mercoledì 3 dicembre alle ore 18. La vincente se la vedrà contro chi passerà da Fiorentina-Como, in calendario martedì 27 gennaio alle ore 21.