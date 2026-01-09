Disturba i clienti di un bar in piazza Yenne, lo cacciano dal locale e aggredisce un dipendenteNei guai un 25enne, la vittima costretta a ricorrere alle cure dei medici
Lo hanno cacciato dal bar e lui si è scagliato contro un dipendente, ferendolo.
Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato ieri sera a Cagliari con l’accusa di lesioni.
L’episodio è avvenuto in piazza Yenne: il giovane stava disturbando gli avventori del locale, per questo è stato invitato ad allontanarsi. Di tutta risposta lui ha aggredito un dipendente, che non ha riportato gravi conseguenze ma ha comunque dovuto fare ricorso alle cure dei medici.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile, che hanno bloccato il 25enne e lo hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Il giovane, disoccupato, era già noto alle forze dell’ordine per analoghi comportamenti.
(Unioneonline)