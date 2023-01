Sale la febbre per Cagliari-Como di sabato, con i tifosi che aspettano impazienti l'esordio dei rossoblù nel nuovo anno e, soprattutto, il ritorno di Claudio Ranieri in panchina. La Domus ha già la certezza di avere 14 mila presenti, con la Curva Nord che ha già il cartello del “tutto esaurito”.

Tifosi in fermento, mentre la squadra ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio ad Asseminello. Sempre in differenziato Di Pardo, Mancosu e Rog, che (salvo clamorosi recuperi) salteranno anche la gara di sabato. Lavoro tecnico-atletico specifico per Obert e Viola, che devono smaltire i carichi della scorsa settimana. Domani si riparte con una doppia seduta di allenamento.

E sempre domani potrebbe essere il giorno giusto per Azzi. Un'accelerata improvvisa, quella del Cagliari, che ha rotto gli indugi passando in testa nella corsa al 28enne esterno del Modena, seguito anche dal Palermo. Accordo di massima raggiunto col club emiliano (1 milione per l'intero cartellino, prezzo scontato visto che il giocatore sarebbe andato in scadenza a giugno) e con lo stesso Azzi. Che domani potrebbe fare le visite mediche a Villa Stuart per poi legarsi al Cagliari fino al 2025.

