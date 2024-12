Dopo che i biglietti per il settore ospiti (appena 300) di Fiorentina-Cagliari sono andati esauriti in brevissimo tempo, da oggi sarà possibile acquistare quelli per la prossima partita in casa dei rossoblù, contro l'Atalanta per la sedicesima giornata di Serie A. Alla Domus si giocherà sabato 14 alle ore 15, un altro incontro con una formazione di alta classifica.

Alle 16 di questo pomeriggio l’apertura della vendita. Come prezzi 60 euro in Distinti, 90 in Tribuna Blu e 120 in Tribuna Rossa. Previste, come di consueto, riduzioni per donne, Over 65 e Under 18 rispettivamente a 40, 60 e 80 euro.

Sarà possibile acquistare i biglietti per Cagliari-Atalanta online su TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. Al Ticket Service di piazza L'Unione Sarda da oggi a venerdì apertura 10-13 e 17-20, sabato 10-13 e da lunedì sino al 24 dicembre, in maniera straordinaria, orario continuato 10-20.

