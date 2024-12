Il Cagliari ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini. Davide Nicola, dopo la vittoria per 1-0 di venerdì sera sul Verona, aveva dato tre giorni di riposo alla squadra che è tornata quindi ad allenarsi per la prima volta questa settimana. All’orizzonte c’è il prossimo turno di Serie A, domenica alle 12.30 con la trasferta al Franchi contro la Fiorentina: già tutto esaurito il settore ospiti, che aveva molti posti in meno rispetto al solito (circa 300) per i lavori in corso nello stadio di Firenze.

Il Cagliari ha iniziato la seduta di questo pomeriggio con degli esercizi di attivazione, accompagnati da esercitazioni sul possesso palla. L’allenamento è poi proseguito con una serie di partitelle giocate a campo ridotto e ad alta intensità.

Domani i rossoblù si alleneranno di mattina. Sempre domani, ma alle 21, la Fiorentina giocherà invece in Coppa Italia in casa contro l’Empoli: sarà la prima partita dopo il malore accusato da Edoardo Bove (tuttora in ospedale) domenica con l’Inter.

