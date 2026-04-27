Cagliari-Atalanta dà ai rossoblù una nuova chance di chiudere – quasi definitivamente – il discorso salvezza. La rovinosa sconfitta della Cremonese a Napoli venerdì e lo scialbo 0-0 del Lecce a Verona sabato hanno mantenuto i rossoblù a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione: rispettivamente +5 sulla terzultima e +4 su quella che a oggi sarebbe la prima delle salve. Motivo per cui trovare un risultato positivo oggi alle 18.30, contro un avversario di livello ma che potrebbe avere meno motivazioni, sarebbe un’ipoteca pressoché decisiva sulla permanenza in Serie A.

Fabio Pisacane ha avuto dieci giorni di tempo per preparare la partita, considerato che il Cagliari non gioca da venerdì 17 contro l’Inter. Dovrebbe tornare dal 1’ Michael Folorunsho, in un 3-4-2-1 con Sebastiano Esposito certezza dell’attacco e il ballottaggio tra Gennaro Borrelli e Semih Kılıçsoy. Quest’ultimo è stato – ancora una volta – spronato dal tecnico nella conferenza stampa di ieri, dopo un lungo periodo di prestazioni non sufficienti. Come ex dovrebbe toccare a Marco Palestra (ovviamente) sulla destra e Michel Adopo nei due di centrocampo, con Ibrahim Sulemana invece sfavorito rispetto ad Alessandro Deiola. Panchina per Andrea Belotti, bergamasco di Calcinate ma che all’Atalanta non ha mai giocato.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta: arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, calcio d’inizio alle ore 18.30. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina pre e post partita con la radiocronaca di Lele Casini dall’Unipol Domus.

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodríguez; Palestra, Adopo, Deiola, Obert; S. Esposito, Folorunsho; Borrelli. Allenatore: Pisacane.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.

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