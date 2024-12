Non basta un buon Cagliari alla Domus per avere la meglio dell’Atalanta: nelle pagelle dello 0-1 di oggi pomeriggio, dove il migliore in campo è ovviamente Carnesecchi, svettano Mina e Zappa.

Sherri 6

Nega il gol a Kossounou, si arrende solo a Zaniolo.

Zappa 7

Poteva diventare l’eroe con un altro assist, ma Carnesecchi ha detto no.

Mina 7

Annulla Retegui dal campo, tanto che Gasperini lo sostituisce all’intervallo.

Luperto 6

Cerca il pari nel finale, lo manca di poco.

Augello 6

Ammonito a inizio ripresa, viene poi sostituito.

(dal 26’ st Obert 6)

Spende il giallo per impedire un contropiede.

Adopo 6,5

Buona prova da interno.

Makoumbou 6

Tiene botta contro giocatori di assoluto spessore.

(dal 32’ st Marin)

Deiola 6

Le recriminazioni per il possibile rigore non assegnato nel primo tempo.

(dal 26’ st Gaetano 5)

Ancora una volta un oggetto misterioso in campo.

Zortea 5,5

Poteva fare gol, Carnesecchi glielo nega.

(dal 32’ st Pavoletti sv)

Luvumbo 5,5

Sostituito dopo un infortunio, prima non aveva fatto granché.

(dall’8’ st Felici 6)

Svaria molto per cercare la giocata giusta.

Piccoli 6

Fa il possibile per segnare, ma Carnesecchi è insuperabile.

Nicola 6,5

Il Cagliari c’è anche se perde: esce con gli applausi della Domus, è un segnale.

© Riproduzione riservata