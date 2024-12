Il Cagliari tiene testa all’Atalanta, ma non basta per portare a casa punti. I bergamaschi si impongono 0-1 – decima vittoria consecutiva in Serie A e primato confermato – con gol di Zaniolo e quattro miracoli di Carnesecchi.

Prima mezz'ora senza emozioni. Poi protesta il Cagliari al 33': Deiola entra in area da destra, rimpallo con Kossounou che tocca anche col braccio destro ma per Pairetto e il Var è tutto regolare.

Fra il 39’ e il 40’ Carnesecchi fa una doppia parata sensazionale per salvare il risultato. Prima, su girata di controbalzo di Piccoli, la palla si impenna e lui in tuffo evita l’1-0. Poi, una trentina di secondi dopo, si oppone a una giocata in verticale e soprattutto salva sulla successiva battuta a colpo sicuro di Zortea. E non è da meno al 42’, quando ferma Piccoli che si era inserito in area da posizione centrale ed era riuscito a calciare.

Gasperini non è contento dei suoi e opera un triplo cambio all'intervallo: dentro Djimsiti, de Roon e Lookman per Hien (dolorante), Brescianini e Retegui. De Roon subito ammonito (era diffidato) per un fallo su Luvumbo, che resta a terra e chiede il cambio con Felici al suo posto. Al 55' cross di Ruggeri, Pašalić a centro area calcia al volo da ottima posizione e tira alto. Risposta rossoblù con colpo di testa a lato di Mina su cross di Zappa, mentre Sherri al 59' para bene su Kossounou liberato da Pašalić.

I cambi dell'Atalanta finiscono al 64': entrano Samardžić e Zaniolo con quest'ultimo che praticamente al primo pallone toccato fa gol (66'), deviando in rete un cross da destra dell'ex Bellanova. Esulta fra Curva Nord e Distinti: ammonito. Nel Cagliari Obert per Augello e Gaetano per Deiola.

Nicola prova il tutto per tutto con Pavoletti e Marin per Zortea e Makoumbou. Carnesecchi fa un altro grande intervento, per sventare un colpo di testa di Mina su cross di Zappa all’85’. Nel primo dei quattro minuti di recupero l’ennesimo miracolo, su punizione battuta a centro area con spizzata di Luperto e tentativo di deviazione di Pavoletti.

© Riproduzione riservata