Cagliari contro Arezzo o Union Brescia venerdì 14 agosto alle ore 18.30. Sarà questo l’esordio ufficiale dei rossoblù nella stagione 2026-2027, una settimana prima dell’inizio della Serie A, per i trentaduesimi di Coppa Italia in gara secca all’Unipol Domus. L’avversario uscirà dal turno preliminare in programma in Toscana domenica 9 agosto.

La vincente della partita del Cagliari affronterà ai sedicesimi una tra Verona e Virtus Entella, mercoledì 2 o martedì 15 settembre: se dovessero passare i rossoblù, a prescindere dall’avversario, sarebbe di nuovo alla Domus. Il tabellone prevede che la testa di serie agli ottavi sia la Roma.

Gli ottavi di Coppa Italia si giocheranno il 2 dicembre, 16 dicembre o 13 gennaio, quarti il 3 e 10 febbraio, semifinali con andata 3 marzo e ritorno 21 marzo, finale all’Olimpico di Roma mercoledì 19 maggio 2027.

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