Othniël Raterink è un giocatore del Cagliari: dal club l’annuncio dell’acquisizione a titolo definitivo del giocatore olandese dal De Graafschap con un contratto sino al 30 giugno 2030.

Classe 2006, nato a Winterswijk (Olanda), Raterink è un laterale destro che può giocare sia da esterno in una retroguardia a quattro che assumere una posizione più avanzata, prendendo la responsabilità di coprire tutta la fascia nelle due fasi di gioco. Un innesto di prospettiva per il Cagliari che lo porta nell’Isola per lavorare nell’ottica di una sua crescita progressiva individuale e all’interno del gruppo.

Cresciuto nel De Graafschap, Raterink ha sempre militato nel club olandese eccezion fatta per l’esperienza in prestito nella stagione 2024/2025 al Bayer Leverkusen (Germania). Con le “Aspirine” ha fatto parte del gruppo dell’Under 19 (26 presenze tra campionato e Youth League con 2 gol e 3 assist), pur allenandosi principalmente con la prima squadra guidata da Xabi Alonso in un contesto di massimo livello internazionale.

Sono 34 le presenze a livello giovanile con il De Graafschap impreziosite da 6 reti; nella stagione in corso ha collezionato 23 presenze nella Keuken Kampioen Divisie, la seconda serie del campionato olandese, con 3 gol e 4 assist, più un’altra partita in Coppa.

