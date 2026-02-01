Brutto episodio durante Cremonese-Inter.

A inizio ripresa del match – vinto dagli ospiti per 2 a 0 - un petardo che sarebbe stato lanciato dai tifosi dell'Inter è caduto a pochi passi dal portiere della Cremonese, Emil Audero.

L'estremo difensore, ex nerazzurro, è crollato a terra ma dopo qualche minuto di interruzione è riuscito a riprendere il suo posto in porta.

Dura e immediata la condanna del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta: «Gesto insulso, una situazione che non ho mai vissuto in tanti anni di carriera. Gesto clamoroso per l'antisportività, so che le autorità stanno facendo le loro indagini. Può essere un gesto isolato».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata