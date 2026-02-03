meteo
03 febbraio 2026 alle 14:16
Maltempo nell’Isola: allerta prorogata fino alla serata di mercoledìDalla Protezione Civile nuovo avviso di rischio idraulico e idrogeologico
Ennesima proroga dell’allerta meteo in Sardegna.
La Protezione civile regionale ha emesso un altro avviso per rischio idraulico e idrogeologico valido fino alle 18 di mercoledì 4 febbraio.
Giallo il colore dell’allerta (criticità ordinaria), riguardante le aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu.
Allerta gialla con rischio idrogeologico anche in Gallura.
ANCORA PIOGGE NELL’ISOLA: LE PREVISIONI
(Unioneonline)
