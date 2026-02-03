Ennesima proroga dell’allerta meteo in Sardegna.

La Protezione civile regionale ha emesso un altro avviso per rischio idraulico e idrogeologico valido fino alle 18 di mercoledì 4 febbraio. 

Giallo il colore dell’allerta (criticità ordinaria), riguardante le aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu. 

Allerta gialla con rischio idrogeologico anche in Gallura. 

(Unioneonline)

