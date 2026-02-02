A pochi giorni dalla cerimonia ufficiale di inaugurazione, le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 devono fare i conti con il primo caso di doping. A risultare positiva, durante un controllo fuori dalle competizioni, è stata l’atleta italiana del biathlon Rebecca Passler.

La 24enne azzurra sarebbe risultata positiva al letrozolo, un inibitore dell’aromatasi di terza generazione, utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa. La Passler, che con tutta probabilità sarà sospesa dalla competizione, è la nipote dell’ex biatleta azzurro Johann Passler.

Non è la prima volta che una delle “nostre” atlete risulta positiva a questa sostanza. Nel 2017, infatti, lo stesso esito costò dieci mesi di squalifica alla tennista Sara Errani. In quel caso, la Federazione Internazionale Tennis stabilì che si trattava di contaminazione alimentare.

