L'ex direttore sportivo del Cagliari, Nicola Salerno, 69 anni, è morto oggi a Matera, dove era nato.

Nel campionato di Serie B 2003-2004, Salerno ha conquistato la sua prima Serie A da ds con il Cagliari.

Nel suo curriculum sempre da ds è stato due volte a Cagliari, al Ravenna, Licata, Triestina, Messina, Catania, Foggia.

E, poi, ancora con Salernitana, Messina e Grosseto, Catania, Palermo, e in Inghilterra nel Leeds United e consulente del Watford.

«Il Cagliari Calcio - si legge in una nota - piange la scomparsa di Nicola Salerno, in passato direttore sportivo e poi responsabile dell'area tecnica della prima squadra: guida sapiente, tra gli artefici della promozione in A nella stagione 2003/04. Il Club si stringe con affetto attorno ai suoi cari».

