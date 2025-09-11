Pierluigi Carta rinnova a lunga scadenza il suo contratto con il Cagliari. Il dirigente rossoblù ha firmato il prolungamento fino al 30 giugno 2029, come direttore sportivo del settore giovanile del club.

Dopo una prima esperienza all'interno del Cagliari, si era spostato all'Olbia in Serie C per poi tornare in rossoblù nel 2019, con anche una parentesi da direttore sportivo della prima squadra nel 2020-2021.

Tra i suoi principali risultati la qualificazione della Primavera ai playoff nella stagione 2021-2022, con Zito Luvumbo tra i protagonisti (è uno dei suoi acquisti, assieme fra gli altri ad Adam Obert), e ovviamente la vittoria della Coppa Italia Primavera lo scorso 9 aprile nella finale dell'Arena Civica di Milano, col trionfo dei rossoblù di Fabio Pisacane per 0-3 contro il Milan. Sono tanti i giovani lanciati da Carta: per fare alcuni nomi Niccolò Cavuoti, Giuseppe Ciocci e Riyad Idrissi sono ora in prima squadra, con quest'ultimo che una settimana fa ha debuttato con l'Italia Under-21, mentre fanno parte della Primavera Ivan Sulev e Yael Trepy. E anche il difensore Nicola Pintus ha rinnovato in questi giorni il contratto col club.

«Il rinnovo di Pierluigi Carta», è la nota del Cagliari Calcio, «rappresenta un ulteriore passo sulla strada della programmazione, della lungimiranza e dello sguardo rivolto al futuro, in piena continuità con la visione del club: valorizzare le risorse del territorio regionale mantenendo il focus anche sul contesto nazionale e internazionale, con un lavoro sinergico e collettivo che pone al centro la crescita e la formazione dei giovani in prospettiva prima squadra».

Assieme a Carta, nell'Academy del Cagliari, tra le varie figure da segnalare il responsabile Mattia Belfiori, il responsabile del settore giovanile Oscar Erriu e il direttore tecnico Bernardo Mereu. Danilo Sancamillo è il database content manager.

