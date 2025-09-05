Euro U21
05 settembre 2025 alle 20:23
Italia-Montenegro finisce 2-1, in campo anche Idrissi e PalestraAzzurrini in gol con Lipani (52') e Koleosho (79') su calcio di rigore
Conquista la vittoria contro il Montenegro per 2-1 l’Italia under21 nel match d'esordio delle qualificazione alla fase finale degli Europei Under 21 nel 2027.
Per gli ospiti a segno Kostic (4'). Azzurrini in gol con Lipani (52') e Koleosho (79') su calcio di rigore.
