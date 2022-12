L’allenatore più longevo dell’era Giulini, iniziata a giugno 2014, è Massimo Rastelli: 95 partite fra il 2015 e il 2017, vincendo la Serie B al primo anno e ottenendo l’11º posto (miglior piazzamento dell’attuale proprietà) al secondo. Liverani è stato il dodicesimo a sedere in panchina col presidente di oggi, con cui nessuno è riuscito ad arrivare a quota 100: solo Rolando Maran e il già citato Rastelli sono riusciti a iniziare e chiudere una stagione.

Nell’ultracentenaria storia del Cagliari il record per il tecnico più volte in panchina va però a Mario Tiddia, che supera le 200 presenze sia come giocatore sia come allenatore. Cincinnato comincia nel 75-76 in Serie A, poi torna a metà stagione in B nel 77-78 con Promozione in A nel 1979 e sesto posto del 1981, con le successive esperienze nell’83-84 (in B) e nell’87-88 (in C1, richiamato in uno dei momenti più bui del club). Per lui, fra le varie esperienze, sette anni in rossoblù così come altri due allenatori: Robert Winkler (il primo tecnico straniero nella storia del Cagliari, arrivò nel 1927-1928 anche come giocatore) e Mariolino Congiu, che però hanno molte meno partite e non arrivano a 150 a testa. Il secondo, colonna della prima parte di storia del club, ebbe l’eroico compito di ricostruire la squadra negli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Nell’ultimo periodo panchine girevoli sia sotto Giulini sia soprattutto con Cellino, col quale solo Gian Piero Ventura è riuscito ad avere continuità: tre anni e mezzo totali, dal 1997 al 1999 (con promozione in A e salvezza successiva) e dal 2002 al 2003 (esonerato alla sedicesima giornata nell’anno della promozione con Zola, ottenuta da Reja). Come più longevo in maniera continua, senza cioè interruzioni, c’è Arturo “Sandokan” Silvestri, dal 1961 al 1966, poi Manlio Scopigno anche lui cinque anni: nel 66-67 e dal 1968 al 1972, con lo storico scudetto del 1970 e la successiva partecipazione alla Coppa dei Campioni. Per il primo poco meno di 200 panchine in gare ufficiali, di pochissimo superate dal secondo ma qualcuna in meno rispetto a Tiddia.

