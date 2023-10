Pesante attacco del ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin nei confronti di Karim Benzema.

«Benzema ha noti legami con i Fratelli musulmani», ha detto l’esponente del Governo di Parigi intervistato a CNews e sollecitato sulle recenti prese di posizione dell’attaccante ex Real Madrid, che oggi milita nelle file dell’Al Ittihad, nel campionato saudita.

Quello dei Fratelli musulmani è uno dei gruppi islamici più radicalizzati del mondo arabo: nati in Egitto ai primi del ‘900, sono influenti in gran parte del mondo arabo e sono considerati l’ala politica dell’estremismo islamico. Hanno avuto anche contatti con Hamas, da cui hanno preso le distanze anni fa.

Tre giorni fa su X, il Pallone d’Oro in carica ed ex centravanti della Nazionale francese, musulmano praticante, aveva scritto a proposito del conflitto in Medio Oriente: «Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini».

