Sedici anni fa, proprio alla penultima giornata, Davide Ballardini riusciva in una vera e propria impresa conquistando a Udine la salvezza di un Cagliari dato per retrocesso alla fine del girone d'andata. Adesso, per lui, il miracolo al Sassuolo sembra difficile che si ripeta: già oggi può arrivare l'aritmetica certezza della retrocessione in Serie B. «Pensavamo di fare un altro percorso, siamo molto dispiaciuti», la sua ammissione sull'annata dei neroverdi. Ma trova un lato positivo da cui ripartire: «Qui c'è una società forte, una serietà e una qualità nelle persone che dovrà essere un nuovo punto di partenza per il Sassuolo».

L'errore

L'emblema della stagione del Sassuolo è il liscio di Tressoldi a inizio partita, quando poi ha affrontato Lapadula che ha invano chiesto un rigore, e l'errore di Kumbulla alla fine per il rigore (questo sì dato) sullo stesso Lapadula che ha fissato lo 0-2. «Quando si incastrano certe situazioni negative è il segnale che l'annata sia storta, vedi a Verona quando dovevamo andare a segnare e invece si fa male Berardi», afferma Ballardini. «La situazione è molto complicata, abbiamo avuto il freno tirato e non ce lo possiamo permettere. È una mancanza nostra di personalità».

