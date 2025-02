Come all’andata, Yerry Mina ha tolto dal campo Mateo Retegui. Neanche un pallone giocabile per il capocannoniere della Serie A, che sabato scorso nello 0-5 contro il Verona aveva segnato un poker salendo a venti gol. «Noi sappiamo che loro sono molto forti, abbiamo lavorato bene dietro e in avanti», le parole a caldo del difensore colombiano al termine dello 0-0 di Atalanta-Cagliari. «Abbiamo fatto tutto quanto avevamo lavorato in settimana, siamo felici e abbiamo conquistato un punto da portare a casa per la lotta salvezza».

Per il Cagliari è un punto che dà continuità alla vittoria col Parma. Mina ora guarda la Juventus, domenica 23 alle ore 20.45 alla Domus: «Dobbiamo andare passo a passo. Dobbiamo soffrire e soffriremo insieme, ma oggi devo ringraziare tutta la squadra perché ha lottato. Sappiamo che l’Atalanta è una squadra molto forte, grazie a tutti dall’allenatore al corpo tecnico a noi giocatori che abbiamo fatto un’ottima partita».

Da Mina anche parole di elogio per un suo compagno, Mattia Felici: «Lavora bene, per noi è molto importante. Voglio ringraziarlo per quanto fatto».

© Riproduzione riservata