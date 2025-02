Sono in arrivo delle limitazioni per la vendita dei biglietti ai tifosi sardi per Atalanta-Cagliari, partita della venticinquesima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 15 al Gewiss Stadium di Bergamo. Con ogni probabilità (nelle prossime ore, in serata, è attesa la determina ufficiale) i sostenitori residenti nell’Isola dovrebbero poter acquistare il tagliando esclusivamente nel settore ospiti dell’impianto e soltanto se in possesso della Fidelity Card.

La decisione arriva dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e non è certo la prima di questo tipo nelle ultime settimane in Serie A: c’erano state delle restrizioni, per fare un esempio recente, anche per i tifosi della Lazio nel match giocato all’Unipol Domus lunedì scorso. All'andata, lo scorso 14 dicembre, il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Bergamo.

Dovesse essere confermata, la limitazione lascerebbe particolarmente amareggiato il Cagliari Calcio. La società del presidente Tommaso Giulini si augurava che la trasferta venisse aperta a tutti, come già avvenuto in questa stagione per esempio a Milano. In aggiunta, come noto da tempo, i rapporti tra le tifoserie di Cagliari e Atalanta sono buoni.

Negli ultimi giorni, il club rossoblù ha avuto dei contatti con le autorità per cercare di sbloccare questa situazione, ma le indicazioni che arrivano non sono positive: i tentativi, salvo sorprese, non avranno avuto l’esito sperato. E, ancora una volta, sarà limitata la possibilità ai tifosi sardi di viaggiare e assistere in trasferta alle partite della propria squadra.

© Riproduzione riservata