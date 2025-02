Lo 0-0 contro il Cagliari non soddisfa Gian Piero Gasperini, che manca l’occasione di conquistare i tre punti nella giornata in cui le due squadre più in alto dell’Atalanta in classifica (Napoli e Inter) sfideranno in trasferta rispettivamente Lazio e Juventus. «I punti si devono ottenere così, però è chiaro che in questo periodo siamo in difficoltà numerica», l’amarezza del tecnico bergamasco dopo il pareggio di Bergamo. «È difficile, se continuiamo a giocare con degli elementi più centrocampisti che attaccanti nel reparto offensivo. La prestazione e la qualità del gioco dei ragazzi è stata sicuramente molto buona, ma a volte in questo tipo di partite facciamo fatica a concretizzare».

Gasperini ha fatto turnover, essendo Atalanta-Cagliari in mezzo alle due partite di Champions League col Club Brugge (martedì il ritorno a Bergamo, tre giorni fa la sconfitta al 94’ su rigore più che discutibile). «Tra gennaio e l’inizio di febbraio siamo usciti in questo modo, facciamo un po’ di fatica in più ma sono convinto che la squadra finirà bene il girone di ritorno», la sua certezza.

Gasperini poi ironizza: «Se pensate che l’Atalanta possa vincere lo scudetto noi ci crediamo, faremo di tutto per vincerlo». Sempre sulla Champions League: «La partita si è complicata, ora dobbiamo segnare per passare un turno che alla vigilia era alla nostra portata».

