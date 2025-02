Al fischio finale dell’arbitro Matteo Marchetti, i giocatori del Cagliari hanno festeggiato per il punto conquistato contro l’Atalanta. Un risultato che dà morale, entusiasmo e anche tanto valore alla prestazione dei rossoblù: «Abbiamo festeggiato così perché sappiamo cosa significhi sfidare una squadra fortissima come l’Atalanta», sottolinea con orgoglio Mattia Felici. «Oggi abbiamo ottenuto un risultato giusto, questo punto vale tanto».

Dopo aver battuto il Parma nello scontro diretto domenica scorsa, la squadra di Davide Nicola si è ripetuta come prestazione contro una delle big del campionato. Per Felici, lo 0-0 di questo pomeriggio a Bergamo è figlio di quanto fatto in allenamento: «Durante la settimana l’abbiamo preparata bene e oggi abbiamo messo in campo quanto preparato».

In campo fino al 67’, quando è stato sostituito da Florinel Coman, Felici sorride guardando al suo momento personale: «Sono contento. So che però non ho fatto ancora niente e devo continuare a lavorare come sto facendo».

© Riproduzione riservata