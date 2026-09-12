Da difensore, ma soprattutto da capitano. Alessandro Deiola ha guidato il Cagliari alla vittoria di stasera contro l’Atalanta ed è stato fra i primi a raggiungere Mendy per esultare con lui dopo il gol del vantaggio. «C’è tanta umiltà da parte dei ragazzi, sappiamo di avere la cattiveria giusta per portare a casa il risultato», le sue parole nel dopogara. «È quello che stiamo portando avanti, poi bisogna saper leggere i momenti delle partite per capire quando accelerare o avere più tranquillità e pazienza per giocare un buon calcio. Questa vittoria la dedichiamo a Roberto Muzzi, che ha perso il padre».

Deiola dall’inizio di questa stagione si è ormai stabilizzato come difensore, facendo coppia con Juan Rodríguez in attesa che Yerry Mina (stasera comunque in panchina, ha recuperato dall’affaticamento) si riprenda una maglia. «Ruolo dove nasco», spiega. «Anche con Ranieri avevo fatto qualche partita dietro, è un ruolo che so fare e dove sto cercando di ambientarmi al meglio. Penso, però, allo stesso tempo che sia più facile perché ho la visione da centrocampista. Sto cercando di dare tutto quello che posso per aiutare i ragazzi più giovani».

Dopo l’addio di Zappa, Deiola è ormai uno dei pochissimi “veterani” del Cagliari (assieme ad Adam Obert). «Quel cartellino firmato nel 2006 per me è un motivo di orgoglio, ma anche di lavoro. Era un sogno da bambino, ci sono state tante battaglie e tante sofferenze per tutto quello che ho costruito. Ma sappiamo benissimo che nel calcio non è mai abbastanza». E porta alta anche la bandiera della Sardegna: «Ne sono orgogliosissimo, è quello che cerchiamo di far capire subito a chi arriva a giocare in questa squadra. Rappresentiamo un popolo a sé, il senso d’appartenenza è quello che ci porta a fare la differenza: a nostro modo siamo una Nazionale».

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