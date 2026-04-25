Una vittoria per raggiungere i rispettivi obiettivi. Per l'Arezzo la promozione in serie B, per la Torres la salvezza senza spareggio.

Domani alle 14.30 si gioca sul campo toscano dove si preannuncia il tutto esaurito ma saranno almeno trecento i tifosi rossoblù a supportare la squadra e un anticipo si è avuto questa mattina nell'allenamento di rifinitura svolto al "Vanni Sanna".

La capolista esibisce numeri doppi rispetto alla formazione sassarese, ma nelle ultime dieci partite le differenze sono minime: appena 3 punti in più per l'Arezzo, nonostante sfoggi i gemelli del gol, 12 reti a testa per Cianci e Pattarello. Occhio poi all'ex Varela, che ha firmato 5 gol.

Nella Torres difesa confermata, centrocampo con Brentan avvantaggiato su Masala per sostituire lo squalificato Giorico. In attacco probabile un terzetto rapido composto da Sala, Di Stefano e Sorrentino.

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