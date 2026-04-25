Un viaggio da sogno in fondo al mare alla scoperta delle meraviglie della natura e degli orrori provocati dall'uomo. È il viaggio-sogno in cui si rifugia per una notte la piccola Tea, la protagonista del nuovo libro illustrato "Il viaggio di Tea in fondo al mare" pubblicato da Camena Edizioni, opera prima dell'artista Geremia Cerri, in libreria e negli shop online.

Un libro illustrato dedicato ai più piccoli ma che può e forse deve essere letto con i grandi. Lo scrittore e artista grazie ai suoi acquerelli, fa immergere grandi e piccini nei fondali marini e li porta per mano, insieme a Tea, una simpatica bimba dai capelli rossi e al suo amico il Polpo Otto, a osservare sia le meraviglie che custodiscono gli oceani, sia gli orrori provocati dall'uomo a causa di sprechi e inquinamento.

In fondo al mare ci finiscono gli oggetti che vengono gettati, le bottiglie, le lattine, le buste e anche i giocatoli, come la bambola che tanto desiderava Tea e che non le era stata comprata. È proprio da questo rifiuto che trae spunto l'autore per raccontare la storia. Sarà la stessa Tea con la sua ingenuità a fornire una chiave di lettura e una speranza per il futuro.

Geremia Cerri, è un artista a tutto tondo che vive in provincia di Cremona. Molto apprezzato per i suoi acquerelli, è vincitore dei premi internazionali "Abu Rawash Prize" e "Be Natural/Be Wild".

(Unioneonline)

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