Continuano ad allenarsi in personalizzato Luca Mazzitelli e Leonardo Pavoletti, nel terzo allenamento della settimana in casa Cagliari. L’attaccante va verso la quarta assenza consecutiva, dopo Sassuolo, Cremonese e Inter, il centrocampista invece si è infortunato nell’ultima gara casalinga coi grigiorossi e non dovrebbe tornare in gruppo prima di una-due settimane. Contro l’Atalanta, lunedì alle 18.30 all’Unipol Domus, sicuri indisponibili Mattia Felici e Riyad Idrissi che hanno finito la stagione anzitempo.

La seduta odierna del Cagliari è cominciata in palestra con degli esercizi per lo sviluppo della forza. In campo, successivamente, il gruppo ha svolto prima una sessione tattica dedicata al lavoro situazionale, attacco contro difesa. Nell’ultima parte dell’allenamento un torneo a più squadre, con delle partitelle giocate ad alta intensità su spazi ridotti.

Domani comincia la quintultima giornata di Serie A, con Napoli-Cremonese alle 20.45: i grigiorossi sono terzultimi assieme al Lecce, a -5 dal Cagliari. Che, sempre domani, si allenerà di pomeriggio.

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