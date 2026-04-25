Madre, nonna, studentessa. E ora laureata in Scienze della Pubblica amministrazione. La storia di Ornella è raccontata sui profili social dell’Università di Cagliari.

La donna racconta: «Dopo un percorso non facile di studentessa madre, tre figli, lavoro e nonna di due meravigliose nipotine Matilde e Celeste un sogno che si realizza grazie a Unica. Un percorso», prosegue la dottoressa, «che mi ha dato tanta consapevolezza e arricchimento nel lavoro. In più essere incoronata dalla mia nipotina Matilde ha reso ancora più importante questo giorno».

A Ornella arrivano le «congratulazioni per questo traguardo straordinario. Riuscire a completare il percorso universitario con la dedizione che richiede lo studio, e contemporaneamente ricoprire il ruolo così prezioso di nonna, è la prova che il talento e la voglia di imparare non hanno età».

(Unioneonline)

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