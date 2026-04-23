Nuove tensioni alla Roma, e stavolta l'epilogo - secondo indiscrezioni da Trigoria - potrebbe addirittura essere il divorzio da Claudio Ranieri. Nel tardo pomeriggio si à sparsa la voce di una rottura e una nota ufficiale del club sarebbe in arrivo.

Il senior advisor di Testaccio era entrato in collisione con il tecnico nelle scorse settimane. La frattura, vista la portata delle dichiarazioni che vertevano su diversità di vedute sulla gestione del team, sembra insanabile. Anche perché la società di Friedkin non avrebbe gradito che Ranieri abbia parlato davanti a microfoni e telecamere.

(Unioneonline)

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