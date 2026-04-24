Torres ad Arezzo per ottenere la salvezza direttaGreco: «Sarà una gara bellissima, posta in palio alta»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ultimo match del campionato, sperando che sia davvero l'ultimo, perché significherebbe che la Torres ha conservato il quartultimo posto e quindi non deve ricorrere allo spareggio col Bra per restare in serie C. Si gioca ad Arezzo (ore 14.30) che a sua volta deve vincere per garantirsi la promozione in serie B.
Mastinu e compagni sono salvi se ottengono lo stesso risultato della Sambenedettese, mentre scendono al terzultimo posto se non vincono e invece i marchigiani espugnano il campo della Vis Pesaro.
Il tecnico rossoblù Alfonso Greco la presenta così: “Andiamo ad Arezzo coi nostri concetti e la nostra mentalità. Sarà una partita molto bella perché la posta è in palio è altissima per entrambe, perché mi aspetto un Arezzo arrembante, aggressivo e quindi noi dovremo essere bravi a sfruttare quello che ci concederanno”.
Nella squadra sassarese assenti il centrocampista Giorico perché squalificato e il difensore Nunziatini ancora infortunato. Rientra dalla squalifica il difensore Idda, ma nel terzetto della retroguardia dovrebbe essere confermato Zanandrea, schierato titolare contro il Gubbio.