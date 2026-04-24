Ultimo match del campionato, sperando che sia davvero l'ultimo, perché significherebbe che la Torres ha conservato il quartultimo posto e quindi non deve ricorrere allo spareggio col Bra per restare in serie C. Si gioca ad Arezzo (ore 14.30) che a sua volta deve vincere per garantirsi la promozione in serie B.

Mastinu e compagni sono salvi se ottengono lo stesso risultato della Sambenedettese, mentre scendono al terzultimo posto se non vincono e invece i marchigiani espugnano il campo della Vis Pesaro.

Il tecnico rossoblù Alfonso Greco la presenta così: “Andiamo ad Arezzo coi nostri concetti e la nostra mentalità. Sarà una partita molto bella perché la posta è in palio è altissima per entrambe, perché mi aspetto un Arezzo arrembante, aggressivo e quindi noi dovremo essere bravi a sfruttare quello che ci concederanno”.

Nella squadra sassarese assenti il centrocampista Giorico perché squalificato e il difensore Nunziatini ancora infortunato. Rientra dalla squalifica il difensore Idda, ma nel terzetto della retroguardia dovrebbe essere confermato Zanandrea, schierato titolare contro il Gubbio.

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