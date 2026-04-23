Riprenderà a giocare in anticipo al sabato il Cagliari, nella partita contro l’Udinese della terzultima giornata di Serie A. Il calendario prevede che il match dell’Unipol Domus si disputi sabato 9 maggio alle ore 15, come seconda gara del turno dopo Torino-Sassuolo (venerdì 8 alle 20.45). Prima di questo impegno, la squadra di Fabio Pisacane sarà impegnata nell’altra sfida casalinga con l’Atalanta di lunedì prossimo (ore 18.30) e nella trasferta di Bologna domenica 3 maggio (ore 12.30).

Le ultime due partite del Cagliari saranno in casa col Torino e in trasferta col Milan, rispettivamente il 17 e 24 maggio (il calendario con date e orari sarà definito il lunedì precedente, per garantire la contemporaneità sui campi interessati dagli stessi obiettivi). Questo il calendario completo della terzultima giornata di Serie A, la trentaseiesima in generale.

Torino-Sassuolo venerdì 8 maggio ore 20.45

Cagliari-Udinese sabato 9 maggio ore 15

Lazio-Inter sabato 9 maggio ore 18

Lecce-Juventus sabato 9 maggio ore 20.45

Verona-Como domenica 10 maggio ore 12.30

Cremonese-Pisa domenica 10 maggio ore 15

Fiorentina-Genoa domenica 10 maggio ore 15

Parma-Roma domenica 10 maggio ore 18

Milan-Atalanta domenica 10 maggio ore 20.45

Napoli-Bologna lunedì 11 maggio ore 20.45

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