Archiviata la sconfitta contro l’Inter di venerdì sera, e il weekend di riposo concesso da Fabio Pisacane, il Cagliari si è ritrovato quest’oggi al Crai Sport Center per cominciare la preparazione al prossimo turno di Serie A. Lunedì prossimo, alle 18.30, i rossoblù ospiteranno l’Atalanta all’Unipol Domus nella quintultima giornata di campionato.

Lavori personalizzati per Luca Mazzitelli e Leonardo Pavoletti. L’attaccante ha saltato le ultime tre giornate, il centrocampista invece – infortunatosi con la Cremonese lo scorso 11 aprile – ha partecipato alla presentazione della 29ª edizione del Torneo Manlio Selis a Budoni, dove ha ritirato il premio “Ragazzi del Selis”. «È uno primi tornei che giochi a livello internazionale, sono esperienze che favoriscono il confronto e aiutano a crescere», ha detto ricordando la sua partecipazione nel 2008. «Mancano cinque gare alla fine del campionato. Dobbiamo fare più punti possibili, a partire già dalla prossima partita, così da raggiugere quanto prima la salvezza: il destino è nelle nostre mani, siamo pronti ad andarci a prendere i punti che mancano per conquistare il nostro obiettivo».

I rossoblù hanno cominciato la seduta odierna con delle esercitazioni tecniche accompagnate da dei lavori sul possesso palla. A chiudere, una partita giocata su spazi ridotti. Prossimo allenamento mercoledì mattina.

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