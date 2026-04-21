Sono stati in molti a chiedersi come mai, nelle interviste post partita di Inter-Cagliari, Nicolò Barella indossasse la maglia di Matteo Darmian. E la risposta è semplice: la maglia del centrocampista cagliaritano era già in viaggio verso la Sardegna, affidata alle mani del Cagliari Calcio per la consegna a un tifoso d’eccezione, un bambino di 8 anni di Guspini.

Il piccolo, che da sempre segue Nicolò Barella ed è grande appassionato di calcio, aveva espresso il desiderio di poter avere la maglia del suo idolo. Ad interessarsi l’ex campione di Cagliari e Toro Renato Copparoni, che si è fatto portavoce della richiesta in occasione della sfida fra Inter e Cagliari. E Barella non ha esitato un secondo: alla fine del match ha tolto la maglia e l’ha affidata al club rossoblù per la consegna, avvenuta ieri, al piccolo tifoso.

Grande gioia del ragazzino e mistero della maglia di Darmian svelato.

(Unioneonline)

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