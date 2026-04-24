Jannik Sinner batte in rimonta Benjamin Bonzi al suo esordio nel Master 1000 di Madrid. Nel secondo turno del torneo spagnolo, l'azzurro perde al tiebreak il primo set contro il francese, numero 104 del mondo, per poi rimontare e chiudere il match col punteggio di 6-7 6-1 6-4. Nella prossima partita, l'altoatesino affronterà il qualificato danese Elmer Moller, numero 169 Atp.

«Ho fatto molta fatica, lo sapevo prima dell'incontro perché è un campo con condizioni molto particolari. Ho cercato di restare mentalmente calmo, ma sul tennis bisogna migliorare, ho tempo domani nel giorno libero per farlo. Voglio andare più lontano possibile ma voglio stare attento al mio corpo. Sono molto contento di come ho reagito, la cosa più importante adesso è recuperare fisicamente». Così Sinner nell'intervista sul campo.

«Per il momento devo capire come si gioca su questa superficie, poi vedremo come andrà: so cosa c'è in palio - ha detto l'altoatesino, che se vincesse il torneo sarebbe il primo di sempre a conquistare 5 Masters 1000 consecutivi - ma non voglio concentrarmi su questo».

(Unioneonline/v.l.)

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