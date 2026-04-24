Ufficiale, Ranieri licenziato dalla Roma. Il comunicato del club: «Piena fiducia in Gasperini»È durata 10 mesi l’avventura di sir Claudio come senior advisor della società capitolina
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L'AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato.
La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: «Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma - si legge nella nota del club capitolino - Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l'obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all'altezza della nostra storia».
Ranieri, dopo la splendida parentesi sulla panchina giallorossa quando, subentrato a Juric, prese una squadra completamente allo sbando e la portò in Europa, a un solo punto dalla zona Champions, è diventato senior advisor del club.
Un’avventura durata poco. I contrasti con il tecnico Gasperini, esplosi in maniera fragorosa e con pubbliche dichiarazioni nelle ultime settimane, hanno messo la proprietà a un bivio. E i Friedkin, tra i due, hanno scelto Gasp.
(Unioneonline/L)