Mattinata a scuola per i calciatori del Cagliari Simone Aresti e Nicolas Viola, protagonisti di un incontro con gli studenti del Liceo scientifico statale "Michelangelo" in via dei Donoratico.

I due giocatori, nell'aula magna dell'istituto, hanno risposto alle domande dei ragazzi su vari temi non necessariamente legati al calcio, ma anche riguardanti la loro storia personale e le esperienze fatte negli anni in cui a loro volta erano studenti.

«La scuola mi ha aiutato a capire quali erano i miei obiettivi e le mie prerogative, mi dispiace solo che un po’ da giovane ho dovuto metterla da parte: quando torno in questi istituti ho della nostalgia», le parole di Viola. «Il momento più emozionante della mia carriera è stata la promozione in Serie A l’anno scorso: abbiamo toccato il fondo, poi la rinascita con Ranieri e il gol di Pavoletti al 95’. Un’emozione incredibile, che nessun sardo si scorderà mai», ha aggiunto Aresti.

