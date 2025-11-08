Elia Caprile è l'indiscusso migliore in campo di Como-Cagliari 0-0. Anche per la Lega Serie A, che per la prima volta gli ha assegnato il premio Player of the Match istituito - dalla scorsa stagione - assieme a Panini per gli Mvp di ogni partita. Poteva già ottenerlo altre volte, e questo non è passato in secondo piano per il presidente Tommaso Giulini: «Finalmente ti hanno dato il premio di Mvp, lo meritavi da tanto ma sembrava non volessero mai dartelo», le parole del patron per il suo numero 1.

«Complimenti per tutto ciò che stai facendo nel tuo percorso e insieme a noi, Elia», ha proseguito Giulini su Caprile. Col portiere che, dopo Como-Cagliari, andrà a Coverciano per rispondere alla prima convocazione in Nazionale della sua carriera. Un riconoscimento da parte del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che Fabio Pisacane si augura possa essere il primo di una lunga serie.

«Vi volevo ringraziare per tutto il supporto che ci date sempre. Sono arrivato in Nazionale anche grazie a voi, oggi si è fatto un punto veramente importante e non potevo chiedere di meglio. Grazie a tutti», il messaggio di Caprile ai tifosi del Cagliari.

