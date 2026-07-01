serie a
01 luglio 2026 alle 16:32
La Roma cede Romano al Cagliari, prestito con obbligo di riscattoNella sua esperienza in giallorosso ha collezionato due presenze
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«L'As Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Cagliari per la cessione di Alessandro Romano».
Lo scrive il club giallorosso in una nota sul proprio sito. L'operazione si conclude in un prestito con obbligo di riscatto per il centrocampista.
Classe 2006, Romano ha collezionato 2 presenze in giallorosso. Nel gennaio 2026 era passato allo Spezia a titolo temporaneo.
«In bocca al lupo per il futuro, Alessandro», scrive la Roma. (ANSA).
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