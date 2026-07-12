Inizia domani la quinta stagione consecutiva in serie C della Torres. I rossoblù si ritroveranno il 13 luglio a Sassari per svolgere le visite mediche presso Bio Clinic: i test si svolgeranno da lunedì a giovedì, mentre al pomeriggio sono previste sessioni di allenamento presso il Comunale di Latte Dolce, dato che il "Vanni Sanna è interessato dai lavori di risistemazione del manto erboso

Da venerdì 17 luglio la squadra allenata da Alfonso Greco si trasferirà a Buddusò presso l’Hotel La Madonnina e usufruirà dello stadio Borucca per la preparazione e le "amichevoli" della pre season. La società ha deciso di puntare sulla Sardegna per preparare al meglio il campionato che verrà.

Il 31 luglio, nell'ultimo giorno di ritiro a Buddusò, è prevista una sessione congiunta con l'Alghero. Una volta rientrata a Sassari la squadra rossoblù farà delle partitelle non ufficiali contro l'Ossese (5 agosto) e il Latte Dolce (9 agosto) sempre nell'ìmpianto del Latte Dolce.

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