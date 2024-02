Il mondo del calcio in lutto per la morte di Kurt Hamrin, attaccante svedese ed ex goleador della Fiorentina. Aveva 89 anni.

La triste notizia è stata data proprio dal club viola, che «si unisce al dolore della famiglia e dell'intero mondo del calcio per la scomparsa di Kurt Hamrin, leggenda del calcio e della Fiorentina, di cui detiene il record di gol segnati in maglia viola».

Hamrin, soprannominato "Uccellino”, gioco' alla Fiorentina dal '58 - anno nel quale prese parte al Mondiale con la sua nazionale - al '67, segnando 151 gol (record per la squadra del capoluogo toscano), e poi indossò la maglia del Milan dal '67 al '69.

