Era finito nella bufera, per le parole rilasciate a Radio 24 sul coming out del nuovo centrocampista del Cagliari Jakub Jankto. Ora Andrea Abodi, ministro dello Sport, torna sull’argomento in un’intervista rilasciata a La Stampa, dove respinge le accuse di omofobia: «È assurdo, mi dispiace che si dica questo di me, è molto lontano dal mio modo di essere».

Poi ha giustificato la sua risposta: «Era una domanda non preparata», spiega. «La risposta ha l’immediatezza delle risposte che impongono sintesi estreme, soprattutto in radio, quando si ha pochissimo tempo a disposizione».

Infine si dice pronto a fare un passo verso Jankto: «Mi sono già messo in contatto con il Cagliari, ma parlerò anche con il ragazzo. Ho spiegato al presidente del club che vorrei che capisse che non solo c’è il rispetto massimo per lui, ma che mi lascia perplesso che si crei una polemica su un tema su cui sono lineare e trasparente. Spero in altri mille coming out».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata