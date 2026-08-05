Sale di categoria l'avversario, crescono le difficoltà. A Ossi la Torres vince 3-1 nell'amichevole non ufficiale contro la locale formazione neopromossa in serie D.

Il tecnico Greco ha dovuto rinunciare quattro giocatori acciaccati: le punte Di Stefano e Sorrentino, il difensore Nunziatini e il trequartista Lunghi. Sulla trequarti hanno giocato Pennington e Carboni, con Scotto che è stato ancora trascinatore e goleador: suo il diagonale che al 26' ha sbloccato il risultato.

Nella ripresa diversi cambi. La Torres ha raddoppiato con Carboni che ha ribadito in gol la respinta del portiere su conclusione del nuovo entrato Sanat, che poi ha suggellato la sua buona prova segnando personalmente dopo che l'Ossese aveva accorciato le distanze con Limongelli.

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