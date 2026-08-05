L’Olbia annuncia il ricorso contro l’esclusione dal campionato di Eccellenza, ufficializzata oggi dalla Figc Sardegna, e lo fa attraverso una nota firmata da Flavia Fiore, presidente e legale rappresentate del club sotto la gestione Prosoccer.

“Da quando la sottoscritta ha intrapreso l’onere e l’onore di rivestire questo ruolo ha provveduto ad affidare formale incarico all’avv. Chiacchio, esperto illustre a livello nazionale per la gestione delle procedure federali e sportive”, è la premessa del comunicato diffuso questo pomeriggio. “La società ha ottemperato quindi a predisporre l’iscrizione al Campionato Regionale di Eccellenza per la Stagione Sportiva 2026/2027, verificando con il legale l’idoneità e il rispetto dei requisiti richiesti entro i termini previsti per formalizzare in maniera corretta l’iscrizione”.

Segue l’annuncio del ricorso contro la mancata ammissione al campionato di Eccellenza, legata, a quanto pare, al mancato pagamento di quanto dovuto ad alcuni ex tesserati. «Alla luce delle contestazioni ricevute lo stesso legale Chiacchio, che ha seguito altre società sportive in medesime contestazioni nelle annualità pregresse vincendo i ricorsi con gli stessi elementi, sta predisponendo ricorso. Nella fattispecie – viene sottolineato – la società ha operato seguendo i criteri fiscali e le indicazioni dello stesso legale nel predisporre e nella gestione degli importi dei lodi arbitrali attualmente contestati, reputiamo pertanto che ci possano essere i parametri per ribaltare il diniego ricevuto».

A disposizione per presentare il ricorso ci sarebbe una settimana. Intanto, Fiore prova a rassicurare l’ambiente. «A livello personale posso dirvi che sono la prima a non voler gettare i 120 anni di storia del club e che anche se non mostrandomi o non rilasciando interviste da dietro le quinte stiamo muovendo tutte le nostre forze per proseguire e far onore al nome di questa società e la sua storia», ammette attraverso il comunicato stampa. «Quello che chiediamo è di aspettare con passione, dedizione e attaccamento alla storia societaria l’esito del ricorso prima di considerare che tutto sia perduto per l’Olbia Calcio 1905, e che se l’esito dovesse essere a nostro favore», è la conclusione, «che questo sia considerato il primo passo per una nuova stagione con più dialogo e partecipazione da parte di tutti».

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